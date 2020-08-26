Британские ученые: Компонент средства от насекомых защищает от COVID-19 1 26.08.2020, 18:53

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Это вещество может помочь перейти на новый уровень защиты от коронавируса.

Британские военные ученые обнаружили, что один из компонентов репеллента от насекомых, может убить коронавирус, вызывающий COVID-19,

Как передает «Голос Америки», об этом сообщил в среду телеканал Sky News.

По словам ученых из британской Лаборатории оборонных наук и технологий, вещество под названием цитридиол может предложить новый уровень защиты от COVID-19.

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