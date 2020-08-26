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Главный дирижер ушел из Оперного театра спустя два дня после назначения

  • 26.08.2020, 19:04
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Главный дирижер ушел из Оперного театра спустя два дня после назначения
Вячеслав Волич. Фото: TUT.BY

Причина — поддержка Купаловского театра?

24 августа Вячеслав Чернухо-Волич назначен главным дирижером Национального театра оперы и балета Беларуси. Но уже сегодня, 26 августа, он покинул свою должность. Информацию об этом маэстро подтвердил tut.by.

— Я написал заявление по состоянию здоровья. Я не могу исполнять свои обязанности. У меня ковидная двусторонняя пневмония. Лечение идет не так быстро, как мне хотелось. И мы пришли к такому соглашению. Это единственное, что могу вам прокомментировать, — заявил Вячеслав Иванович.

Журналисты не смогли получить комментарии в дирекции театра. В приемной сообщили, что у директора совещание.

Как сообщили порталу несколько сотрудников театра, уход Чернухо-Волича никак не связан с состоянием его здоровья. Вячеслав Иванович действительно нездоров, но это никак не помешало его назначению главным дирижером. 24 августа в театре прошла встреча с коллективом. По информации портала, маэстро не мог присутствовать на ней именно по состоянию здоровья. Тогда он обратился к коллективу письменно:

— Дорогие друзья! Я очень счастлив вернуться в родной театр! У меня был очень трудный выбор. Мои контрактные обязательства перед замечательным Одесским оперным театром не были выполнены. Но я решил вернуться, потому что люблю свою страну и свой родной театр больше всего на свете. Где бы я ни работал, всегда старался не разрывать связь с Родиной. Я полностью разделяю позицию художественного руководителя театра Валентина Николаевича Елизарьева по стратегическому направлению — воспитанию национальных художественных сил: певцов, танцоров, художников, режиссеров и дирижеров. Приложу все свои силы, чтобы наши спектакли были яркими, смелыми, идущими в ногу с самыми современными мировыми художественными тенденциями. Чтобы наш зритель видел и чувствовал, что театр на стороне добра и любви. С новым сезоном нас! В добрый путь!

По информации журналистов, уход дирижера связан с коллективным письмом, которое сотрудники Оперного театра написали в поддержку Купаловского театра. На данный момент под ним собрано уже более 300 подписей.

— Звальненне прафесіянала такога ўзроўню будзе вялікай памылкай. Акрамя таго, мы можам страціць адзін з лепшых тэатральных калектываў краіны, паколькі супрацоўнікі Купалаўскага тэатра збіраюцца звольніцца разам са сваім дырэктарам. І гэта будзе непапраўнай стратай для беларускай культуры, — отмечается в открытом письме.

При этом сегодня 58 актеров и сотрудников Купаловского театра были уволены.

Вячеслав Чернухо-Волич окончил Белорусскую академию музыки (класс Геннадия Проваторова) и магистратуру академии (руководитель — Александр Анисимов).

Начал дирижерскую карьеру в 1992 году в Минском оркестре духовых инструментов «Немига». В 1993-м стал дирижером Белорусского государственного театра музыкальной комедии.

В 1995—2019 годах — дирижер Национального театра оперы и балета Беларуси.

Параллельно в 2001—2006 годах являлся главным приглашенным дирижером театра оперы и балета города Мерсин (Турция). В 2016—2017 годах — главный дирижер симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. В 2012—2019 годах — дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Последний год, с 2019-го — главный дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета.

Автор многих творческих программ и проектов Национального театра оперы и балета Беларуси, в том числе «Ночь оперы в Мирском замке», «Молодые таланты Беларуси», «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов».

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