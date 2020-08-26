Как лунинчанин встал в 50-тысячную цепь солидарности в Литве 1 26.08.2020, 19:27

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фото: media-polesye

В «Пути свободы» стояли литовцы, белорусы, латвийцы, русские и украинцы.

В воскресенье вечером несколько десятков тысяч людей взялись за руки и образовали живую цепь от Кафедральной площади в Вильнюсе до Медининкай на границе Беларуси.

Владлен Король, уроженец Лунинетчины, рассказал «Медиа-Полесье», что акция проходила в воскресенье с 8 до 9 часов вечера. На протяжении 30 километров были выстроены люди с литовскими и бело-красно-белыми флагами. Участников распределили и развозили по условным «точкам» на автобусах бесплатно.

В цепи солидарности стояли литовцы, белорусы, латвийцы, русские и украинцы. Помимо красно-белых флагов люди держали флаги своих стран. Для вечера воскресенья люди выбрали красно-белую одежду.

Фото: «Страна для жизни»

Фото: «Страна для жизни»

Фото: «Страна для жизни»

В рамках акции участники устроили велозаезд и заезд на мотоциклах.

Владлен стал свидетелем того, как готовили к полёту красный воздушный шар с огромной «Погоней».

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