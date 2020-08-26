«Давайте лишим их этой кормушки»6
- 26.08.2020, 19:28
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Скажем «нет» всем платным услугам в госучреждениях образования.
Белорусы все чаще предлагают устроить бойкот университетов и школ 1 сентября. Подписчик Telegram-канала "Беларусь бастует!" предлагает не отдавать детей на платные кружки и факультативы.
- Скоро первое сентября. И в это время в школах очень активно набирают группы детей на платные кружки и факультативы.
Это является одной из кормушек всей вертикали власти в сфере образования и не только.
Учитель получает от любой платной услуги за одного ребенка всего-то около 20%.
Все остальное идет на содержание армии бездельников из различных управлений, вероломств, отделов и других паразитических ячеек лукашистской вертикали.
Уже во все школы спустили разнарядки о планах (минимальных суммах) внебюджетной деятельности, поэтому давайте лишим их этой кормушки, скажем "нет" всем платным услугам в госучреждениях образования.