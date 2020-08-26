закрыть
26 августа 2020, среда, 20:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Давайте лишим их этой кормушки»

6
  • 26.08.2020, 19:28
  • 6,317
«Давайте лишим их этой кормушки»
Aрхивное фото kp.by

Скажем «нет» всем платным услугам в госучреждениях образования.

Белорусы все чаще предлагают устроить бойкот университетов и школ 1 сентября. Подписчик Telegram-канала "Беларусь бастует!" предлагает не отдавать детей на платные кружки и факультативы.

- Скоро первое сентября. И в это время в школах очень активно набирают группы детей на платные кружки и факультативы.

Это является одной из кормушек всей вертикали власти в сфере образования и не только.

Учитель получает от любой платной услуги за одного ребенка всего-то около 20%.

Все остальное идет на содержание армии бездельников из различных управлений, вероломств, отделов и других паразитических ячеек лукашистской вертикали.

Уже во все школы спустили разнарядки о планах (минимальных суммах) внебюджетной деятельности, поэтому давайте лишим их этой кормушки, скажем "нет" всем платным услугам в госучреждениях образования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш