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Ученые назвали количество обитаемых планет Млечного Пути

  • 26.08.2020, 19:58
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Ученые назвали количество обитаемых планет Млечного Пути
Фото: Seeker

Астрономы изучили свойства уже открытых экзопланет.

Изучив свойства уже открытых экзопланет, ученые пришли к выводу, что число обитаемых планет в Галактике может составлять несколько десятков тысяч. Но для того, чтобы подтвердить это предположение, астрономам нужно обнаружить хотя бы одну обитаемую экзопланету, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод — lenta.ua).

Ученые говорят, что одна из ключевых задач астрономии в обозримой перспективе — обнаружить следы жизни на поверхности планет за пределами Солнечной системы. Новые расчеты показали, что если науке удастся отыскать хотя бы одну экзопланету со следами жизни, то это будет означать, что в Млечном Пути десятки тысяч таких планет.

"Даже если в окрестностях Солнечной системы (то есть — в 100 000 световых лет от Земли) нет потенциально обитаемых экзопланет, то это никак не повлияет на вероятность обнаружения обитаемых миров в других частях Галактики. Астрономам нужно открыть хотя бы одну обитаемую экзопланету — этот факт будет с 95% вероятностью указывать на то, что их очень и очень много. Даже в самых пессимистических вариантах — десятки тысяч", — говорит профессор Римского университета Тор Вергата, один из авторов нового исследования.

В расчетах, которые привели к такому выводу, учитывались только те сведения о других планетах, которые считаются общепринятыми. В ближайшие годы, как уверены ученые, у астрономов появятся новые данные, которые позволят уточнить прогноз числа обитаемых планет в Млечном Пути.

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