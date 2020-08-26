Amnesty International призвала Совет ООН срочно созвать спецсессию по ситуации в Беларуси 4 26.08.2020, 20:09

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Открытое письмо к Совету по правам человека ООН подписали 16 международных и белорусских организаций.

Правозащитная организация Amnesty International и 15 международных и белорусских НКО обратились с письмом в Совет по правам человека ООН, призвав срочно созвать специальную сессию для решения кризиса в области прав человека в Беларуси, где после президентских выборов идут массовые протесты, передает «Голос Америки».

Авторы письма также призывают провести независимое расследование продолжающихся нарушений прав человека в Беларуси.

«Избирательная кампания 2020 года ознаменовалась беспрецедентным уровнем протестной активности и столь же беспрецедентным подавлением прав человека со стороны властей. Полиция применяла чрезмерную силу, включая светошумовые гранаты, резиновые пули и водомёты, против мирных демонстрантов, подвергала их избиениям и пыткам в условиях содержания без связи с внешним миром. Кроме того, несколько протестующих были убиты. Власти показали, что они без колебаний применят насилие против своих собственных граждан и что они намерены препятствовать расследованию на национальном уровне злоупотреблений правоохранительных органов», – заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«Мы обеспокоены тем, что если действия властей останутся безнаказанными, то на улицах Беларуси прольется еще больше крови. Совет ООН по правам человека должен поручить провести международное расследование нарушений прав человека и преступлений по международному праву, совершенных в преддверии, во время и после президентских выборов, с целью скорейшего предотвращения дальнейших серьезных нарушений», – добавила она.

Открытое письмо подписали 16 организаций, в том числе Amnesty International, Human Rights Watch, Международная федерация по правам человека (FIDH), а также белорусские правозащитные организации – Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси, Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, Правозащитный центром «Весна» и др.

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