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Свободу настоящим лидерам Беларуси!

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  • 26.08.2020, 21:00
  • 11,632
Свободу настоящим лидерам Беларуси!
Сергей Тихановский
Фото: EPA

Никаких переговоров с властями без освобождения политзаключенных.

Об этом на митинге на площади Независимости заявил активист Арсений Дедок, пишет Telegram-канал «Баста!»

«Одно из наших главных требований – освобождение политзаключенных, освобождение настоящих лидеров Беларуси – Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Павла Северинца, сотен наших друзей, которые до сих пор находятся в тюрьмах. Пока они в тюрьмах – никаких переговоров с Лукашенко быть не может.

Сегодня в разных частях Минска выходили люди в цепочки солидарности, сейчас мы собрались тут, как делали все время на протяжении двух недель. Давайте завтра возьмем с собой портреты тех, кто сейчас в тюрьмах и громко потребуем «Свободу политзаключенным.

Выходим на акции днем, собираемся вечером в 19.00 здесь, на площади, выходим во всех городах и требуем: «Свободу настоящим лидерам Беларуси!»

Павел Северинец
Виктор Бабарико
Сергей Тихановский
Фото: EPA
Николай Статкевич
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