закрыть
27 августа 2020, четверг, 0:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Высшие должностные лица Совета Европы призвали немедленно освободить политзаключенных в Беларуси

21
  • 26.08.2020, 21:38
  • 13,352
Высшие должностные лица Совета Европы призвали немедленно освободить политзаключенных в Беларуси
Фото: Candice Imbert / Council of Europe

Это первоочередная задача.

Руководители руководящих органов Совета Европы выступили с совместным заявлением относительно событий в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С заявлением выступили президент Комитета министров, президент ПАСЕ и генсек Совета Европы. Они призвали белорусские власти и все соответствующие заинтересованные стороны "срочно начать широкий и инклюзивный национальный диалог, который полностью привлекает гражданское общество, чтобы обеспечить мирный выход из нынешнего кризиса и открыть двери для необходимых реформ в интересах всех граждан Беларуси".

Лидеры Совета Европы напомнили, что Беларусь не является членом организации, однако подписала ряд ее договоров и протоколов.

"Мы все желаем, чтобы однажды Беларусь присоединилась к нашей европейской семье общих ценностей, став полноправным членом Совета Европы", - подчеркнули три лидера.

"Совет Европы, обладая своими знаниями и опытом, готов поддержать такой диалог в сотрудничестве с другими международными партнерами. В частности, мы готовы поддержать необходимые конституционные реформы", - заявили они.

Напоследок лидеры Совета Европы призвали немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить любое жестокое обращение и провести срочное и прозрачное расследование актов жестокости со стороны правоохранительных органов.

"Легитимность не может исходить из репрессий. Она исходит из свободного, справедливого и основанного на верховенстве закона избирательного процесса" – сказано в заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш