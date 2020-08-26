Высшие должностные лица Совета Европы призвали немедленно освободить политзаключенных в Беларуси 21 26.08.2020, 21:38

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Фото: Candice Imbert / Council of Europe

Это первоочередная задача.

Руководители руководящих органов Совета Европы выступили с совместным заявлением относительно событий в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С заявлением выступили президент Комитета министров, президент ПАСЕ и генсек Совета Европы. Они призвали белорусские власти и все соответствующие заинтересованные стороны "срочно начать широкий и инклюзивный национальный диалог, который полностью привлекает гражданское общество, чтобы обеспечить мирный выход из нынешнего кризиса и открыть двери для необходимых реформ в интересах всех граждан Беларуси".

Лидеры Совета Европы напомнили, что Беларусь не является членом организации, однако подписала ряд ее договоров и протоколов.

"Мы все желаем, чтобы однажды Беларусь присоединилась к нашей европейской семье общих ценностей, став полноправным членом Совета Европы", - подчеркнули три лидера.

"Совет Европы, обладая своими знаниями и опытом, готов поддержать такой диалог в сотрудничестве с другими международными партнерами. В частности, мы готовы поддержать необходимые конституционные реформы", - заявили они.

Напоследок лидеры Совета Европы призвали немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить любое жестокое обращение и провести срочное и прозрачное расследование актов жестокости со стороны правоохранительных органов.

"Легитимность не может исходить из репрессий. Она исходит из свободного, справедливого и основанного на верховенстве закона избирательного процесса" – сказано в заявлении.

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