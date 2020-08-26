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Матеуш Моравецкий: Варшава будет послом независимой Беларуси

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  • 26.08.2020, 21:55
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Матеуш Моравецкий: Варшава будет послом независимой Беларуси
Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши рассказал, как его страна помогает белорусам.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что несколько десятков тяжело раненых человек из Беларуси получили помощь в Польше. Попали они на территорию страны-соседки, по словам Моравецкого, без виз. Премьер-министр 26 августа встретился с лидерами входящих в польский парламент политических партий. Встреча была посвящена событиям в Беларуси, сообщает PAP.

— Несколько десятков граждан Беларуси, которые пострадали от режима Лукашенко, нашли помощь на территории Польши, — сказал премьер.

Министр попросил главу Минздрава Польши подготовить больницы, чтобы иметь возможность «принимать людей из-за восточной границы».

— Есть ряд людей, жестко избитых, замученных силовиками. Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места, — сказал он.

По словам Моравецкого, все участники сегодняшней встречи заявили, что главными ценностями являются суверенитет и свобода Беларуси.

Варшава намерена представлять интересы независимой Беларуси.

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