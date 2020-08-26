«Лукашенко, уходи»: как в Жодино прошло шествие бастующих работников БелАЗа

«Лукашенко, уходи»: как в Жодино прошло шествие бастующих работников БелАЗа3
- 26.08.2020, 22:30
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Сильные кадры.
26 августа в Жодино прошло шествие работников Белорусского автомобильного завода в поддержку бастующих рабочих и пострадавших от милицейского произвола людей, сообщает «Белсат».
Маршрут прошел от центральной проходной предприятия через аллею фонарей на проспекте Мира и улице 50 лет Октября к магазину Green. Во время акции рабочие БелАЗа озвучили свои требования к руководству завода и властям. Люди скандировали «Уходи!», «Лукашенко в автозак!» и «Жыве Беларусь!».