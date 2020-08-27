Свободу настоящим лидерам Беларуси! 13 27.08.2020, 8:40

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Сергей Тихановский

Фото: EPA

Никаких переговоров с властями без освобождения политзаключенных.

Об этом на митинге на площади Независимости заявил активист Арсений Дедок, пишет Telegram-канал «Баста!»

«Одно из наших главных требований – освобождение политзаключенных, освобождение настоящих лидеров Беларуси – Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Павла Северинца, сотен наших друзей, которые до сих пор находятся в тюрьмах. Пока они в тюрьмах – никаких переговоров с Лукашенко быть не может.

Сегодня в разных частях Минска выходили люди в цепочки солидарности, сейчас мы собрались тут, как делали все время на протяжении двух недель. Давайте завтра возьмем с собой портреты тех, кто сейчас в тюрьмах и громко потребуем «Свободу политзаключенным.

Выходим на акции днем, собираемся вечером в 19.00 здесь, на площади, выходим во всех городах и требуем: «Свободу настоящим лидерам Беларуси!»

Павел Северинец

Виктор Бабарико

Сергей Тихановский

Фото: EPA

Николай Статкевич

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