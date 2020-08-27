В центре Витебска запустили бегущую строку «Жыве Беларусь! Караева под суд!» 1 27.08.2020, 8:03

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В городе на зданиях появляются и другие лозунги, звучащие на мирных акциях протеста.

Витебске на зданиях появляются бегущие строки с лозунгами, которые звучат на мирных акциях протеста.

На проспекте Победы, 7 — на доме, где был ресторан «Астория», 26 августа шла бегущая строка со словами «Жыве Беларусь! Жыве вечна! Требуем свободу политзаключенным! Требуем честные выборы! Караева под суд!», сообщает «Витебский курьер news».

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