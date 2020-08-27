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Наталья Радина: Оператор А1 становится соучастником преступлений режима Лукашенко

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  • 27.08.2020, 8:10
  • 4,468
Наталья Радина: Оператор А1 становится соучастником преступлений режима Лукашенко
НАТАЛЬЯ РАДИНА

Австрийская компания отключает белорусам интернет во время мирных акций протеста.

Вчера в Минске во время мирной акции на площади Независимости был практически полностью отключен мобильный интернет. Как сообщил оператор мобильной связи А1, интернет отключался по требованию властей.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала ситуацию:

«Узнала, что оператор А1 отключает белорусам интернет во время мирных акций протеста с формулировкой «по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности».

Они - соучастники преступлений, которые сегодня совершает режим Лукашенко. И не только цензуры, но и арестов, и избиений, и убийств людей на площадях, где они отключают интернет и связь.

К тому же, это австрийская компания - то есть подчиняется регулированиям Евросоюза.

Понятно что для этой организации Беларусь - просто бизнес, им неважно кто и как их использует. Но вот интересно, есть ли предписания Евросоюза по этому поводу, не нарушает ли это каких-то норм, которым обязана подчиняться европейская компания?».

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