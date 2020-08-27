Специалисты описали возможные ощущения после применения российской вакцины от COVID-19 27.08.2020, 8:27

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ФОТО: RADIOKP.RU

Температура может резко повыситься.

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский описал россиянам возможные ощущения после вакцинации от COVID-19, сообщает lenta.ru.

По его словам, после прививки возможно кратковременное повышение температуры — так организм реагирует на попадание чужеродного вещества. «Если мы почитаем выступления заслуживающих уважение людей, то узнаем, что у одной молодой дамы была температура 38 градусов после первой вакцинации», — отметил ученый. Однако более точные данные о возможных реакциях и их опасностях для здоровья появятся после третьей фазы испытаний, которая в настоящее время еще не проводилась.

Поскольку первая российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована после второй фазы испытания на людях, для составления полной картины необходимо провести инъекции еще нескольким тысячам человек и понаблюдать за ними. Пока этого не произошло, можно только предполагать и сравнивать с другими вакцинами.

«Есть вакцины, которые вызывают минимальное количество реакций организма, а есть те, которые вызывают такую клиническую картину, как легкая форма заболевания», — сказал Покровский. Однако, чем более выраженной становится реакция, тем больше претензий возникает к вакцине, поэтому предпочтительно, чтобы побочных эффектов было как можно меньше.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V», его производство было запущено 15 августа. Первыми вакцинацию пройдут врачи и пациенты из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется приблизительно в середине сентября. В России также проходят испытания второй вакцины, разработанной центром «Вектор». Предполагается, что они завершатся в сентябре, а к этапу регистрации препарат подойдет в октябре. Производство планируется начать в ноябре.

Напомним, что российскую вакцину собирается испытывать на гражданах Беларуси. Специалисты предупреждают, что создание российской вакцины носило пропагандистский характер и ее инъекции небезопасны для организма.

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