«Баста!»: Освободим настоящих лидеров Беларуси 6 27.08.2020, 9:48

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ФОТО: TUT.BY

Продолжаем наступление по всем фронтам.

Друзья, трусливый таракан испытывает нас на прочность. Но сегодня мы сильны, как никогда. Несмотря на истерику Лукашенко, сегодня Минск побил рекорды по количеству акций, прошедших на протяжении дня по всему городу. Именно поэтому к вечеру у него сдали нервы, пишет Telegram-канал «Баста!»

Задержания людей в Минске и других городах – свидетельство страха таракана, который усиливается с каждым днем протестов. Нам нужно продолжать наступление по всем фронтам.

Участники митинга на площади Независимости сегодня предложили главной темой акций, которые пройдут завтра сделать требование освобождения настоящих лидеров Беларуси – политзаключенных, которых трусливый дед боится больше всего. Давайте продолжим локальные акции днем, встретимся вечером на центральных площадях наших городов и громко потребуем:

Свободу Сергею Тихановскому!

Свободу Виктору Бабарико!

Свободу Николаю Статкевичу!

Свободу Павлу Северинцу!

Свободу всем политзаключенным!

Распечатываем портреты наших лидеров и товарищей, договариваемся о месте и времени проведения цепей солидарности и выходим на улицу.

Вечером выходим с портретами политзаключенных на центральные площади наших городов.

Минск – место и время вечерней встречи неизменно – 19.00, площадь Независимости.

Один – за всех, и все – за одного!

Николай Статкевич

Сергей Тихановский

Фото: EPA

Виктор Бабарико

Павел Северинец

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