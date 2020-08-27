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«Водитель, сбавь скорость, поддержи рабочих»

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  • 27.08.2020, 9:10
  • 7,629
«Водитель, сбавь скорость, поддержи рабочих»
Фото: nn.by

С самого утра минские водители начали протест возле станции метро «Пушкинская».

Столичное утро началось сегодня с автопротеста, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Сегодня ехал через перекресток на станции метро «Пушкинская», - пишет читатель канала из Минска. - Попал в серьезный затор.

Сначала думал - авария, но потом вспомнил, что уже два дня водители с утра создают пробки на дорогах. Решил проверить - подал сигнал два длинных - три коротких.

И тут началось! Гудели все! Сорян, если разбудили микрорайон - не время спать.

Вывод - утренние пробки работают. Их организация - проста как кирпич. Сбавляешь скорость, включаешь аварийку, если готов - имитируешь ДТП,

Водитель, не спеши, сбавь скорость. Утром, не проснувшись, как следует, лихачить опасно. Поддержи рабочих».

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