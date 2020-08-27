«Баста!»: План действий на четверг, 27 августа 11 27.08.2020, 9:30

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Боремся за наших лидеров.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам в четверг, 27 августа:

— Доброе утро, друзья!

Мы продолжаем наступление. Боремся за наших лидеров, за всех политзаключенных. Усиливаем давление на власть каждый день. Применяем партизанскую тактику, используем все возможные формы борьбы. Двигаемся вперед, наращиваем уличный протест и расширяем Всебелорусскую забастовку.

План на сегодня:

Свободу политзаключенным

Уже есть много примеров, как наша солидарность помогала освобождению наших товарищей. Трусливый таракан пытается обезглавить протест. Наш ответ – сотни новых лидеров сопротивления и борьба за своих. Выходим на локальные акции в любой точке городов и поселков в любое время с портретами политзаключенных и требуем их освобождения.

Договариваемся об акциях в чатах своих домов, кварталов и микрорайонов. Мы - партизаны, и действуем по-партизански: быстро, четко, организованно.

Не ждем лидеров, а становимся лидерами сами. Нужна портативная колонка и микрофон, растяжки и флаги - обращайтесь, расскажем, где их достать. Если хотите помочь с покупкой звукоусиливающей аппаратуры или изготовлением флагов и транспарантов в Минске - пишите на @minsk_help.

Вечером выходим на центральные улицы и площади своих городов, устраиваем протест в форме массовых гуляний. Минск – как обычно, площадь Независимости, 19.00.

Национальная забастовка

Создаем стачкомы на каждом заводе, в каждой организации. Выбираем наиболее авторитетных товарищей и поручаем им организацию забастовки. Как организовать? Очень просто - прекратить работать, остановить станки и производственные мощности.

Важна координация действий и обмен информацией между стачкомами предприятияй и организаций каждого города и по всей стране. Пишите на горячую линию @zabastovka_bel - поможем.

Не даем себя забалтывать. Не даем себя обмануть. Не отступаем. Мы нанесли серьезные удары по Саше-таракану. Забастовки и протесты выматывают власть, заставляют ее тратить последние ресурсы. Двигаемся дальше - решительно, смело и последовательно.

Наши требования

отставка Лукашенко,

освобождение политзаключенных.

Бессрочный протест - каждый день и до Победы!

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