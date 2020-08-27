закрыть
27 августа 2020, четверг, 12:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Каратели напали на 73-летнюю Нину Багинскую и силой забрали у нее национальный флаг

30
  • 27.08.2020, 9:35
  • 13,357
Каратели напали на 73-летнюю Нину Багинскую и силой забрали у нее национальный флаг

Видеофакт.

Вчера на площади Независимости в Минске состоялся очередной митинг. На этот раз он закончился блокированием демонстрантов в Красном костеле и задержаниями.

На митинге присутствовала и активистка Нина Багинская. ОМОН напал на 73-летнюю активистку и силой забрал у нее национальный флаг.

«Только посмотрите на этого карателя! Он силой отбирает у 73-летней Нины Багинской флаг и несколько раз толкает старушку», - пишет телеграм-канал nexta_live.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш