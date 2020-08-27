Каратели напали на 73-летнюю Нину Багинскую и силой забрали у нее национальный флаг 30 27.08.2020, 9:35

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Видеофакт.

Вчера на площади Независимости в Минске состоялся очередной митинг. На этот раз он закончился блокированием демонстрантов в Красном костеле и задержаниями.

На митинге присутствовала и активистка Нина Багинская. ОМОН напал на 73-летнюю активистку и силой забрал у нее национальный флаг.

«Только посмотрите на этого карателя! Он силой отбирает у 73-летней Нины Багинской флаг и несколько раз толкает старушку», - пишет телеграм-канал nexta_live.

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