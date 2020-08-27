Выше флаг! 2 27.08.2020, 9:56

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Утро девятнадцатого дня протестов в Новой Боровой началось с поднятия национального символа.

Сегодня в Беларуси — девятнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.

Утро девятнадцатого дня протестов началось с того, что жители Новой Боровой в Минске подняли над микрорайоном национальный флаг.

«Выше флаг! Непокоренная Новая Боровая. Минск», - пишет телеграм-канал «Баста!».

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