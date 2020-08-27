Тадеуш Кондрусевич потребовал расследовать неадекватные действия силовиков у Красного костела 5 27.08.2020, 10:01

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: tut.by

Глава Католического костела в Беларуси сделал официальное заявление.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минский и Могилевский, передал заявление через официального представителя Конференции католических епископов Беларуси Юрия Санько по поводу инцидента 26 августа в костеле Святого Симона и Святой Елены в Минске, когда силовики заблокировали в храме часть демонстрантов и прихожан.

— Находясь за границей, я с большой болью воспринял скудную информацию о блокаде 26 августа входа и выхода из Красного костела в Минске вооруженным ОМОНом, — пишет архиепископ.

Он напомнил, что, согласно Конституции Беларуси, люди имеют право молиться, беспрепятственно входя и выходя из храма. Блокирование выходов из святыни и создание препятствий для свободного входа и выхода людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания.

— В связи с этим инцидентом я полностью поддерживаю заявление, сделанное в мое отсутствие генеральным викарием Минско-Могилевской архиепископии епископом Юрием Кособуцким, и как председатель Конференции католических епископов Беларуси выражаю решительный протест против незаконных действий правоохранительных органов, в том числе право на свободу вероисповедания и не препятствовать их осуществлению, гарантированное законодательством Беларуси, — подчеркнул Кондрусевич.

Он убежден, что неадекватные и противоправные действия, произошедшие на территории Красного костела, подлежат расследованию, а виновные подлежат наказанию в соответствии с законодательством.

— Эти и подобные действия сотрудников правоохранительных органов не способствуют ослаблению напряженности ради мира и согласия в белорусском обществе в то время, когда Католическая церковь призывает к примирению и диалогу для разрешения беспрецедентного социально-политического конфликта в нашей стране, — уверен глава католической церкви в Беларуси. — Молимся за нашу единственную Родину Беларусь.

Напомним, вечером 26 августа часть вышедших на акцию протеста на площади Независимости горожан оказалась заблокирована в здании Красного костела.

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