закрыть
27 августа 2020, четверг, 12:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тадеуш Кондрусевич потребовал расследовать неадекватные действия силовиков у Красного костела

5
  • 27.08.2020, 10:01
  • 7,255
Тадеуш Кондрусевич потребовал расследовать неадекватные действия силовиков у Красного костела
Тадеуш Кондрусевич
Фото: tut.by

Глава Католического костела в Беларуси сделал официальное заявление.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минский и Могилевский, передал заявление через официального представителя Конференции католических епископов Беларуси Юрия Санько по поводу инцидента 26 августа в костеле Святого Симона и Святой Елены в Минске, когда силовики заблокировали в храме часть демонстрантов и прихожан.

— Находясь за границей, я с большой болью воспринял скудную информацию о блокаде 26 августа входа и выхода из Красного костела в Минске вооруженным ОМОНом, — пишет архиепископ.

Он напомнил, что, согласно Конституции Беларуси, люди имеют право молиться, беспрепятственно входя и выходя из храма. Блокирование выходов из святыни и создание препятствий для свободного входа и выхода людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания.

— В связи с этим инцидентом я полностью поддерживаю заявление, сделанное в мое отсутствие генеральным викарием Минско-Могилевской архиепископии епископом Юрием Кособуцким, и как председатель Конференции католических епископов Беларуси выражаю решительный протест против незаконных действий правоохранительных органов, в том числе право на свободу вероисповедания и не препятствовать их осуществлению, гарантированное законодательством Беларуси, — подчеркнул Кондрусевич.

Он убежден, что неадекватные и противоправные действия, произошедшие на территории Красного костела, подлежат расследованию, а виновные подлежат наказанию в соответствии с законодательством.

— Эти и подобные действия сотрудников правоохранительных органов не способствуют ослаблению напряженности ради мира и согласия в белорусском обществе в то время, когда Католическая церковь призывает к примирению и диалогу для разрешения беспрецедентного социально-политического конфликта в нашей стране, — уверен глава католической церкви в Беларуси. — Молимся за нашу единственную Родину Беларусь.

Напомним, вечером 26 августа часть вышедших на акцию протеста на площади Независимости горожан оказалась заблокирована в здании Красного костела.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш