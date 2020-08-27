Продолжаем наступление! (Онлайн) 1 27.08.2020, 10:11

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Фото: ТАСС

19-й день белорусской революции.

Сегодня в Беларуси — девятнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

12:46 Минчане вышли на акцию солидарности с Купаловским театром. Около сотни человек поют возле здания театра в поддержку актеров.

12:27 Так сегодня выглядит обычный деревенский магазин в Минском районе.

12:22 Яркая акция солидарности с Беларусью прошла в Санкт-Петербурге. На Казанском мосту активисты растянули баннер «Жыве Беларусь» и зажгли фаера.

12:21 Национальный флаг сегодня подняли и над минским микрорайоном "Солнечный".

10:48 Работники ОАО «Беларуськалий» записали видеоролик, в котором рассказывают почему они присоединились к стачке. «Хватит работать на диктатора и режим!», - призывают шахтеры белорусов.

10:18 Спортсмены сборной Мозырского НПЗ записали яркое видеообращение, в котором потребовали новых выборов.

10:17 Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минский и Могилевский, передал заявление через официального представителя Конференции католических епископов Беларуси Юрия Санько, в котором потребовал расследовать неадекватные действия силовиков у Красного костела.

10:16 Утро в минской Малиновке тоже началось с вывешивания огромных национальных флагов.

10:13 Католические епископы заявили протест властям Беларуси из-за вчерашнего блокирования людей в Красном костеле. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий и викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский заявили, что подобные действия являются недопустимыми и незаконными.

10:12 Утро девятнадцатого дня протестов началось с того, что жители Новой Боровой в Минске подняли над микрорайоном национальный флаг.

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