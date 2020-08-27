Власти продолжают наживать себе противников 16 27.08.2020, 10:32

9,677

Фото: AP/Сергей Гриц

Католические иерархи не поддались давлению Лукашенко.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич передал заявление в связи с инцидентом на территории костела святога Симеона и святой Елены в Минске, пишет «Салiдарнасць».

Вечером в среду силовики устроили разгон протестующих на столичной площади Независимости. Часть митингующих около сорока минут была фактически заперта в Красном костеле, блокированном «стражами порядка».

Реакция католических иерархов оказалась незамедлительной. Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиацезии бискуп Юрий Кособуцкий заявил решительный протест в связи с действиями силовиков. Он предупредил государственные власти, что подобные действия «выходят за пределы законов человеческих и Божьих».

Викария поддержал Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, передавший заявление в связи с инцидентом:

«Находясь за границей, я с большой болью воспринял скупые сведения о блокировании вооруженными бойцами ОМОНа входа и выхода в минском Красном костеле, имевшем место 26 августа.

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь люди имеют право молиться, свободно заходя для этого в костел и выходя из него. Блокирование входов в храм и препятствование свободному входу и выходу людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания…

Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костела святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь».

Стоит отметить, что эти жесткие высказывания были сделаны после того, как белорусские власти попытались оказать прямое давление на позицию церквей относительно нынешнего общественно-политического конфликта.

22 августа Александр Лукашенко на митинге в Гродно заявил:

— Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда. Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет.

Это высказывание стало реакцией на то, что Тадеуш Кондрусевич помолился под стенами изолятора на Окрестина, а глава Белорусской православной церкви (на тот момент) митрополит Павел призвал остановить насилие.

23 августа католики получили еще один «привет» от властей. На Белорусском радио не вышла трансляция Святой Мессы из кафедрального костела, которая много лет транслировалась каждое воскресенье.

Несмотря на это, католические иерархи не «остепенились». А власти продолжают наживать себе противников – теперь уже оскорбляя чувства верующих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».