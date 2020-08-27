«Я в стачке!»: сильное видео от солигорских шахтеров 4 27.08.2020, 10:39

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Стачком ОАО «Беларуськалий» записал обращение рабочих.

Работники ОАО «Беларуськалий» записали видеоролик, в котором рассказывают почему они присоединились к стачке. «Хватит работать на диктатора и режим!», - призывают шахтеры белорусов.

«Я – в стачке, потому что я против насилия в любой форме.

Я – в стачке, потому что не могу смотреть в глаза мамам, детей которых убил режим.

Я – в стачке, потому что хочу, чтобы нас уважали во всем мире.

Я – в стачке, потому что хочу, чтобы трудящиеся получали достойную зарплату.

Я – в стачке, потому что хочу, чтобы с моим голосом считались».

«Смотрим, вдохновляемся и поддерживаем ребят!», - пишет телеграм-канал nexta_live.

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