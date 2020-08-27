«Я в стачке!»: сильное видео от солигорских шахтеров

«Я в стачке!»: сильное видео от солигорских шахтеров4
- 27.08.2020, 10:39
- 4,677
Стачком ОАО «Беларуськалий» записал обращение рабочих.
Работники ОАО «Беларуськалий» записали видеоролик, в котором рассказывают почему они присоединились к стачке. «Хватит работать на диктатора и режим!», - призывают шахтеры белорусов.
«Я – в стачке, потому что я против насилия в любой форме.
Я – в стачке, потому что не могу смотреть в глаза мамам, детей которых убил режим.
Я – в стачке, потому что хочу, чтобы нас уважали во всем мире.
Я – в стачке, потому что хочу, чтобы трудящиеся получали достойную зарплату.
Я – в стачке, потому что хочу, чтобы с моим голосом считались».
«Смотрим, вдохновляемся и поддерживаем ребят!», - пишет телеграм-канал nexta_live.