Нам нужны победы каждый день 27.08.2020, 10:47

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Фото: ТАСС

Отстаивать каждую завоеванную точку и брать новые.

«Настоящий протест в Украине начался после силового разгона студентов на Майдане, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». – Начнется ли у нас настоящий протест после того, что устроил обезумевший дед вчера на площади Независимости?

Нам нужно понимать, что стены сами собой не рухнут. Нам нужны победы каждый день. Нам нужно отстаивать каждую завоеванную точку и брать новые.

Площадь Независимости в Минске – одна из таких точек. Митинги на ней проходили каждый день. Таракан пытался ее вернуть себе – не получилось. Но нам не просто нужно ее удерживать. Нужно расширять пространство свободы. Каждый день – пока свободной не станет вся Беларусь».

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