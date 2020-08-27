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Коронавирус: комиссар ЕС по торговле уходит в отставку

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  • 27.08.2020, 10:52
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Коронавирус: комиссар ЕС по торговле уходит в отставку
Фил Хоган

Фил Хоган нарушил карантинные правила.

Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган уходит в отставку, поскольку нарушил правила, введенные для борьбы с коронавирусом. Об отставке сообщил сам Хоган вечером в среду, 26 августа, в Брюсселе, пишет "Немецкая волна".

По информации онлайн-издания Spiegel.de, находясь у себя на родине, в Ирландии, Фил Хоган 19 августа принял участие в обеде общества любителей гольфа, проходившем в одном из отелей, причем на этом мероприятии присутствовали более 80 гостей.

После этого правительство Ирландии обвинило еврокомиссара в том, что он явно нарушил правила, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. Ограничительные меры, действующие в Ирландии с 18 августа, разрешают собираться в закрытых помещениях группам численностью не более шести человек.

Из-за связанного с тем же обедом скандала, который получил в ирландских СМИ название "гольфгейт", свой пост уже покинул министр сельского хозяйства Ирландии Дара Каллири, тоже принимавший участие в мероприятии.

Коронавирус в Ирландии

По данным сайта Worldometer к вечеру 26 августа в Ирландии было выявлено 28 363 случая заражения коронавирусом с начала пандемии. Суточный прирост заражений в стране составил к этому моменту 162 случая. От последствий COVID-19 в Ирландии скончались уже 1777 человек.

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