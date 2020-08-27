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Доллар и евро дорожают и снова бьют рекорд

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  • 27.08.2020, 10:59
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Доллар и евро дорожают и снова бьют рекорд

Белорусскую валютно-фондовую биржу продолжает трясти.

Вчерашние торги закончились рекордами для доллара и евро. Сегодняшние не стали исключением: доллар опять растет, пишет onliner.by.

Американская валюта с ходу набрала 1,73 копейки, и сейчас ее покупают и продают по 2,6656.

Торги по евро начались с опозданием. Валюта ЕС сходу набрала 2,44 копейки. Она торгуется по 3,1530 рубля.

Сотня российского рубля стоит 3,5352. Это на 2,9 больше, чем вчера.

В среду доллар побил исторический рекорд: он прибавил 4,55 копейки и стал стоить 2,6483 рубля. Евро тоже был с рекордом: плюс 5,28 копейки и 3,1286 белорусского рубля. Сотня российского рубля подорожала на 1,23 копейки, до 3,5062.

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