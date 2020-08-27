«Порог, за которым сегодняшний людской гнев покажется властям просто детским лепетом, очень близок» 19 27.08.2020, 11:07

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Фото: tut.by

Отступать белорусам некуда.

«Смотрю на фото людей в форме на крыльце Красного костела и понимаю, что за 26 лет мы много чего потеряли, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». – Хочется надеяться, что не безвозвратно.

Митрополиты и епископы так витиевато и дипломатично рассказывают о происходящем, что возникает ощущение что данные люди служат не в храме, а в макеевском МИДе, только вместо костюма - ряса.

А между тем, это очень плохой знак, когда сапог - даже не нога, а именно сапог - ступает на крыльцо храма.

Тут уже пора задуматься над духовным состоянием силовых структур.

Ведь 90% из тех кто стоит в маске и шлеме - крещеные.

Маска и шлем скрывают их лица от людей, но для Всевышнего они так же беззащитны и «открыты», как и обычные граждане – для них. Даже намного больше.

Порог, за которым сегодняшний людской гнев покажется «властям» просто детским лепетом, очень близок. Не хотелось бы его переступать. Но и отступать нам некуда».

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