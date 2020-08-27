Сопредседатель стачкома «Беларуськалия»: Ни шагу назад! 2 27.08.2020, 11:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Анатолий Бокун рассказал, как бастуют солигорские шахтеры.

В Беларуси продолжают бастовать рабочие крупнейших в стране заводов. Издание РБК подсчитало, что акции протеста затронули не менее 30 предприятий. Их общая выручка – это 27% ВВП.

Норвежская компания по производству удобрений Yara International ASA ведет переговоры с "Беларуськалием" – одним из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений – о преследовании сотрудников, объявивших забастовку на предприятии в Солигорске. Об этом белорусской службе "Радио Свобода" рассказали белорусы Норвегии, они встречались с представителями Yara. Норвежские партнеры связались с администрацией "Беларуськалия" и выразили недовольство тем, что на предприятии бастующих преследуют, задерживают и штрафуют.

Сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун в эфире "Настоящего Времени" рассказал о ходе забастовки.

— Как сейчас пытаются давить и влиять на вас и бастующих рабочих власти и администрация?

— Во-первых, нам угрожают увольнением. На двух рабочих уже пришло уведомление профсоюза. Что касается давления непосредственно на членов стачкома, а также бастующих рабочих, есть задержания, работа в КГБ. Люди выходят из стачкома в связи с этим и возвращаются на работу после такой проработки.

— То есть можно говорить о том, что протест стихает?

— Нет. Протест как был, так и остается, забастовка сохраняется. Люди на рабочих местах высказывают свой протест. Руда выдается не в полном объеме на гора, то есть забастовочное движение присутствует.

— Как долго, как вам кажется, люди готовы бастовать и, возможно, не выходить на работу?

— Я не готов ответить за людей, каждый принимает собственное решение относительно бастовать ему или нет. Что касается непосредственно тех, кто участвует в стачкоме, на них смотрит коллектив, на них смотрит вся страна. Поэтому все приняли для себя решение: ни шагу назад.

— Тем не менее как кормить тогда семьи? Какую-то помощь извне вы получаете, рассчитываете на нее?

— Что касается помощи, по крайней мере наш трудовой коллектив уже собирает помощь нам, в том числе финансовую. Естественно, организации, которые предлагают помочь в сложившейся ситуации, мы оцениваем и этот вариант.

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