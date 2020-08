Майк Пенс принял вице-президентскую номинацию Республиканской партии 27.08.2020, 11:23

1,417

Майк Пенс

Фото: Getty Images

Политик призвал американцев на президентских выборах голосовать за свободу.

Майк Пенс, вице-президент США, официально принял вице-президентскую номинацию Республиканской партии. Пенс выступил с речью в форте Мак-Генри, передает «Голос Америки».

Этот форт, защищавший подступы в гавань Балтимора, имеет особое, сакральное значение для американцев. В 1812 году форт попытались захватить британцы. Фрэнсис Скотт Ки наблюдал за ожесточенной битвой и написал о ней стихотворение, которое впоследствии было положено на музыку и стало гимном США: And the Star-Spangled Banner, in triumph doth wave O’er the land of the free and the home of the brave – «Звездно-полосатый флаг всегда будет триумфально развиваться Над землей свободных и домом отважных». В 1939 году форт был объявлен Национальным монументом США, по традиции, именно здесь впервые поднимают новый флаг США (флаг меняется, когда увеличивается число штатов, из-за чего на полотнище прибавляется одна звезда).

Перед выступлением Пенса организаторы съезда показали ролик о вице-президенте, в котором президент Дональд Трамп заявил, что Пенс «крепок, как скала».

В своей речи Пенс поблагодарил супругу и своих трех детей, а также свою мать. После этого он перешел к рассказу о Дональде Трампе. Пенс отметил патриотизм Трампа, который «видит Америку нацией, которая принесла миру больше добра, чем любая другая. Нацией, которая заслуживает намного больше благодарностей, чем жалоб. И если вы хотите, чтобы ваш президент молчал, когда уничтожается или оскорбляется ваше наследие, то это не тот президент».

Пенс подчеркнул, что президент Трамп сдержал слово, данное американскому народу. По его словам, в 2017 году Трамп пришел к власти, когда Соединенные Штаты находились в тяжелом состоянии: вооруженные силы были ослаблены бюджетными сокращениями, экономика рекордно медленно развивалась, ИГИЛ контролировал территории размером с Пенсильванию, и «мы наблюдали постоянное наступление на основополагающие ценности, такие как свобода вероисповедания и право на жизнь».

Пенс напомнил о формировании нового рода войск- Космических сил США и о возобновлении полетов в космос на американских ракетах. Он рассказал о программах помощи ветеранам и поблагодарил американских военных за службу. США уничтожили халифат ИГИЛ, успешно ведут борьбу с террористами, уничтожая их главарей (Пенс указал, что кандидат в президенты США Джо Байден всегда выступал против уничтожения террористов).

Пенс напомнил, что Трамп перенес посольство США в Израиле в Иерусалиме, понизил налоги и уничтожил избыточное регулирование экономики, США стали экспортером энергии впервые за десятилетия, под руководством Трампа были созданы миллионы рабочих мест: «Несмотря на постоянную оппозицию и сопротивление Вашингтонского Болота мы создали величайшую экономику в мире. Мы сделали Америку снова великой!».

Пенс выступил в защиту действий президента Трампа в сфере борьбы с эпидемией коронавируса (в феврале Трамп назначил Пенса главой антиэпидемиологического штаба), перечислив шаги, предпринятые администрацией: «На прошлой неделе Джо Байден заявил: «Чуда не произойдет». Байден не понимает, что Америка – страна чудес!». Пенс указал, что безопасная вакцина будет доступна к концу года. Пенс поблагодарил американских медиков и всех, кто ведет борьбу с «китайским вирусом».

Пенс призвал задуматься над тем, за кого голосовать на выборах в ноябре. «Кому вы доверите восстановление экономики? Карьерному политику (то есть, Байдену – ГА ) или проверенному лидеру, который создал величающую экономику в мире?».

Пенс затронул тему массовых протестов и волнений, проходящих в США в последние месяцы. Он отметил, что погромы и бесчинства – это не мирный протест. Пенс пообещал обеспечить закон и порядок для всех американцев. Пенс отметил, что люди, работающие в правоохранительных органах, «лучшие из нас».

«Американский народ знает, что мы не должны выбирать между поддержкой правоохранителей и поддержкой наших афроамериканских соседей (…). С первого для этой администрации мы делали и то, и другое. И мы продолжим делать это следующие четыре года в Белом доме».

Он процитировал Джо Байдена, который указал, что полиция пристрастно относится к представителям меньшинств: «Правда заключается в том, что вы никогда не будете находится в безопасности в Америке Джо Байдена».

Пенс подверг критике Демократическую партию в целом – указав, что сместилась влево, стремится к всеобъемлющему государственному контролю, а республиканцы стремятся к свободе. Пенс выступил против программы Байдена по борьбе с глобальным изменением климата, предупредил, что Байден капитулирует перед Китаем, откроет границы и допустит в страну бесчисленных нелегальных иммигрантов. Пенс предупредил, что Джо Байден станет «троянским конем для радикальных левых».

По словам Пенса, предстоящие выборы решат судьбу экономического восстановления, закона и порядка, но речь идет о более фундаментальных принципах существования Соединенных Штатов. Пенс указал, что Трамп ведет Америку по пути свободы и возможностей, а Байден поведет ее по пути социализма, но мы не дадим этому произойти.

Пенс завершил речь цитированием текста гимна – флаг продолжает развиваться «над землей свободных и домом отважных». Пенс выразил уверенность что Дональд Трамп и другие республиканские выборы выиграют предстоящие выборы: «Мы сделаем Америку снова великой. Снова. Спасибо, Благослови вас господь. И пусть Господь благословить Соединённые Штаты Америки!».

После этого на трибуне появились Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, а также Карен Пенс, супруга Майка Пенса, и прозвучал гимн.

Другие спикеры обрушились с критикой на Джо Байдена по самым разным вопросам – от экономики и внешней политики до правопорядка и контроля над оружием.

Предвыборный штаб Байдена выступил с ответной критикой в адрес республиканцев, заявив, что они не услышали от выступавших на съезде о каких-либо планах по борьбе с пандемией коронавируса.

«То, что Дональд Трамп постоянно отказывался серьезно относиться к этому вирусу, привело к самой серьезной вспышке в мире, и отказ съезда осознать реальность или признать масштабы потерь – это суровое напоминание всем американцам о полной неспособности [Трампа] быть лидером», – заявила Кейт Бедингфилд, заместитель руководителя штаба Джо Байдена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».