«На голову вылили белую краску как метку — потом били сильнее» 5 27.08.2020, 11:27

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Рассказ минчанина, задержанного 11 августа возле парка Дружбы народов.

Стаса Дедова задержали 11 августа в Минске, возле парка Дружбы народов. Силовики вылили на него белую краску, тем самым «пометив его». Стас рассказал «Весне» о том, как все это происходило и что ему довелось пережить:

— Мы шли с подругой вдоль улицы Орловской и разговаривали. По дороге нас обогнали два буса с затемненными окнами. Вышел один сотрудник [силовых структур] в зеленой форме. Мы спросили у него, насколько опасно идти дальше вперед. Он сказал нам идти назад. Мы собрались уходить обратно, но из буса вышло еще несколько сотрудников, один из них был с ружьем. Они подошли к нам, начали требовать, чтобы мы разблокировали телефоны и показали видео и фото, которые есть в нашей галерее. У моей подруги на телефоне нашли видео из акции предыдущего дня. После этого нас посадили в бус. Тогда же они увидели у меня на руке белую ленточку. Кажется, после этого был первый удар.

Когда мы проезжали район ТЦ «Риги», в наш бус попала белая краска. Сотрудники сильно разозлились. Тот, что был с ружьем, попросил открыть форточку пострелять. Я не помню точно, стрелял он или нет.

Меня попросили лечь на пол. За спиной мои руки затянули в затяжку (возможно, пластиковый хомут) – у меня остался след на руках от нее.

В таком положении я пролежал минут 20. Периодически на меня наступали. Заметили на мне бело-красно-белый ремень. Его, кажется, срезали. После нас перевели из буса в автозак. Что было дальше с подругой, я не знаю.

В автозаке уже лежал один человек. Меня положили рядом с ним, по пути немного били дубинками. Потом меня оттуда вывели, взяли бутылку с белой краской и вылили мне на голову. Взяли за волосы и вытерли моей головой краску на бусе. После чего отправили в другой автозак, в котором уже лежало достаточно много людей — они лежали плашмя, друг на друге. Я лежал снизу.

Я не знаю, где лучше было лежать, сверху или снизу. Поскольку сверху били дубинками, а снизу просто нечем было дышать.

Я не в курсе, выливали ли краску на кого-то еще. Но мне говорили про какого-то напарника, с которым я якобы кидал краску. Однако к краске я не имел никакого отношения. Видимо, меня с кем-то перепутали.

Было еще как минимум две пересадки между автозаками. На пересадках нас били. Меня сотрудники ОМОНа узнавали по белой краске на волосах — это была как метка: надо с этим человеком обходиться пожестче. Они сами открыто говорили — вот его “пометили”.

На одной из пересадок один из сотрудников сказал: «Вот этого не бейте, пусть ползет». И я полз на коленях путь от автозака к бусу. Под конец тоже побили дубинками.

Нас отвезли в Окрестино (в РУВД мы не заезжали). До этого, еще в автозаке, у нас забрали телефоны — никакой описи при этом не проводили.

На Окрестино нас всех поставили на колени возле забора, головой к земле. Вот там больше всего били. Часто обращали внимание на то, что у меня краска — для них это был лишний повод меня побить. Били в основном по ногам и по спине, и очень много по ягодицам. В основном дубинками, иногда прилетало ногами и кулаком.

В ЦИПе протоколы (об административном правонарушении) составлялись таким образом: выводили в коридор по несколько человек. Задавали буквально пару вопросов: ФИО, дата рождения и место и время, когда задержали. Я видел шапку протокола, а все, что ниже ее, осталось пустым. Протокол мне не предлагали подписывать. Я не знаю, куда дальше пошла эта бумажка. После меня отправили в камеру. Она рассчитана на 4 человека, но нас было 28.

По ночам были слышны крики с улицы. В ночь 12 на 13 августа мы слышали, как людей принуждали петь гимн Республики Беларусь. Нас же из камеры не выводили.

Когда нас освобождали, нам дали пописать предупреждение (о неучастии в несанкционированном массовом мероприятии). Личные вещи же забрать не дали.

Выпустили меня 14 августа примерно в 6 утра.

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