Премьер Польши: Мы хотим, чтобы санкции против Лукашенко были серьезными 4 27.08.2020, 11:56

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Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Фракции польского Сейма договорились о консенсусе в этом вопросе.

После встречи с фракциями в Сейме премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что все без исключения назвали наибольшей ценностью суверенитет и независимость Беларуси. — Мы согласились, что вокруг важнейших для Отечества вопросов можно строить консенсус, – подчеркнул он, сообщает «Белсат».

— Мы вместе призываем освободить всех политзаключенных, положительно призываем освободить арестованных членов Координационного совета, – сказал Матеуш Моравецкий. — Недопустимо, чтобы людей, которые выступают за свободу, за демократию и суверенитет Беларуси, закрывал в тюрьмах Лукашенко.

Глава польского правительства пообещал, что уже в ближайшие дни будет представлен календарь действий по оказанию польской помощи Беларуси. Моравецкий также заявил о грядущей встрече польских европарламентариев всех фракций по вопросу Беларуси и о собственной беседе о ситуации в Беларуси, которую намерен провести еще сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель. В беседе польский премьер также хочет затронуть тему санкций против властей в Минске. Моравецкий подчеркнул, что находится в постоянном контакте с премьерами стран Вышеградской группы.

— Это разговоры, которые должны привлечь внимание к Беларуси. Я очень рад, что мы делаем это синхронно с нашими литовскими друзьями, играющими здесь очень позитивную роль, – добавил он.

— Что касается санкций, то мы говорим о санкциях в европейском формате, и также хотим, чтобы они были серьезными, чтобы к ним серьезно отнесся Лукашенко. Поэтому запрет въезда на территорию Евросоюза для двадцати или тридцати человек – это положительно недостаточно. Мы будем разговаривать, хотя бы сегодня во время моего разговора с канцлером Меркель я подниму вопрос санкций, – заявил Моравецкий.

Матеуш Моравецкий также заявил, что несколько десятков «очень сильно пострадавших от режима Лукашенко» нашли помощь на территории Польши без виз.

— Я попросил министра здравоохранения приспособить больничную базу к тому, чтобы принимать людей из этой страны, — сказал премьер.

Он также пообещал, что встречи с представителями парламентских группировок продолжатся до тех пор, «пока ситуация в Беларуси будет этого требовать».

— Мы уже договорены, но в довольно эластичном календаре, так как события в Беларуси могут ускориться — как в позитивном направлении, чего бы мы все хотели, так и в негативном, – сказал Моравецкий.

Он отметил, что в обоих этих случаях следующая встреча может состояться даже в течение 7-10 дней. В целом, отметил Моравецкий, встречи с участием и политиков оппозиции будут проходить раз в две-три недели.

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