Почти 1,5 тысячи студентов и выпускников мехмата БГУ потребовали освобождения политзаключенных и новых выборов 3 27.08.2020, 12:01

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А виновные в преступлениях перед народом должны предстать перед судом.

1340 студентов и выпускников механико-математического факультета БГУ требуют освобождения политзаключенных и проведения честных выборов, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Последние несколько дней мы наблюдаем жесточайшее применение силы к мирным протестующим со стороны силовых структур, - говорится в обращении студентов. - Многие наши соотечественники были избиты и обстреляны во время мирных демонстраций. Несколько человек было убито. Было задержано много граждан, не имевших непосредственного отношения к демонстрациям и протестам. Людей в тюрьмах избивают и пытают. Такие нечеловеческие действия силовых структур незаконны, неприемлемы и нарушают Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции Республики Беларусь).

Мы не можем спокойно наблюдать за всем этим. Мы хотим жить в стране, где выборы проходят честно, без фальсификаций и на равных условиях для всех кандидатов, где милиция обеспечивает безопасность граждан, а не угрожает их жизни и здоровью.

Мы хотим уважения наших прав и свобод, включая свободу слова, мнений и собраний. Мы хотим не бояться выходить на улицу в своем городе. И мы хотим открыто выразить свой протест.

Мы, нижеподписавшиеся, требуем:

- Прекратить подавление мирных протестов силовым путем и остановить насилие в отношении мирных граждан;

- Привлечь к ответственности всех силовиков, виновных в избиениях и убийствах протестующих;

- Освободить всех политзаключенных и лиц, задержанных за участие в мирных протестах, и прекратить их дальнейшие преследования;

- Признать проведенные 9 августа выборы недействительными и провести новые честные выборы».

Под обращением уже подписались 1340 студентов факультета.

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