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Эстония готовит санкционный список белорусских чиновников и силовиков

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  • 27.08.2020, 12:05
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Эстония готовит санкционный список белорусских чиновников и силовиков

Им будет установлен запрет на въезд.

Правительство Эстонии на заседании в четверг рассмотрит проект постановления об установлении санкций в связи с ситуацией в Беларуси.

"Целью проекта является установление запрета на въезд лиц, в отношении которых есть основания считать, что они ответственны за фальсификацию итогов голосования, насилие или нарушение прав человека в Беларуси или помогали этому", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

В проекте документа говорится, что "Эстония не признает итоги прошедших 9 августа президентских выборов в Беларуси, они не были свободными и честными".

Проект постановления предлагает "держать подальше от территории Эстонии лиц, ответственных или содействовавших фальсификации итогов голосования в Беларуси, насилию или нарушению прав человека".

После принятия постановления список конкретных лиц будет установлен отдельным приказом министра иностранных дел.

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