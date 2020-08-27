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За уволенного директора РНПЦ «Кардиология» вступились десятки медиков

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  • 27.08.2020, 12:28
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За уволенного директора РНПЦ «Кардиология» вступились десятки медиков

Сотрудники медицинского центра активно участвуют в акциях солидарности.

Утром 27 августа директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек подписал приказ о своем увольнении — так решил его наниматель, то есть Минздрав. В 12 часов дня в РНПЦ приехал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, чтобы встретиться с коллективом врачей, пообщаться и объяснить, почему со своего поста внезапно уходит известный кардиолог, который возглавлял клинику с 2007 года. Tut.by побывал на этой встрече.

В коротком разговоре с журналистами Александр Мрочек объяснил: накануне, 26 августа, с ним был разговор об увольнении, приказ об этом он увидел утром следующего дня, во время визита в Минздрав. В нем было написано, что трудовые отношения с Александром Мрочеком прекращены по инициативе нанимателя.

Отметим, что сотрудники центра активно участвуют в акциях солидарности, что и могло стать причиной увольнения Мрочека.

Узнав об увольнении, коллектив РНПЦ «Кардиология» составил обращение. За несколько часов подписи под ним заполнили почти девять листов.

— Много кто на операциях сейчас, поэтому подписи поставили не все, кто хотел, — говорят сотрудники.

В обращении сотрудники РНПЦ просят сохранить в должности академика Национальной академии наук, профессора, доктора медицинских наук Александра Мрочека, «который за время своего руководства с 2007 года вывел кардиологию Республики Беларусь на неоспоримо высокий международный уровень».

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