Медики выяснили, насколько эффективной должна быть вакцина от COVID для возвращения к привычной жизни 27.08.2020, 12:44

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ФОТО: REUTERS

Важнo не только качество прививок, но и то, сколько людей их получит.

Чтобы можно было вернуться к "нормальной" жизни, уровень эффективности вакцины должен быть не ниже 80%. Такой результат показала созданная учеными компьютерная модель.

Проведя симуляции различных сценариев вакцинации, ученые из США пытались выяснить, насколько эффективным должен быть препарат, чтобы можно было остановить пандемию.

Об этом пишет Newsweek (перевод - unian.net), добавляя, что исследование провела команда ученых во главе с Брюсом Ли из Медицинской школы городского университета Нью-Йорка.

Результаты показали, что при условии вакцинации по меньшей мере 75% населения и при эффективности прививки на уровне 80% нынешняя пандемия будет остановлена.

Если же прививки получат лишь 60% населения, тогда вакцина должна быть на 100% эффективной. Выводы симуляций были опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Компьютерная модель использовала данные о распространении COVID-19 в США. На данный момент одобренных средств лечения коронавируса не существует.

А контроль инфекции основан на профилактических мерах, таких как социальное дистанцирование, использование масок и введение карантина. Из-за этого внимание к разработке вакцин очень велико.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи предостерег против поспешного употребления любых вакцин. Он подчеркнул, что сначала нужно доказать эффективность и безопасность таких веществ.

В июне бывший администратор Центров медицинского ухода и медицинских служб США Энди Славитт тоже высказал предположение, что первые вакцины будут такими же эффективными, как и те, которые используются для профилактики гриппа.

Но со временем они будут становиться лучше. В новом исследовании Ли и его коллеги отметили, что очень важно понимать, насколько эффективными должны быть вакцины и как много людей должны получить прививку, чтобы все карантинные мероприятия можно было отменить. "Кое-кто добивается, чтобы вакцинация началась как можно скорее ради возвращения к "нормальной жизни".

Однако, наши ожидания должны быть реалистичными. Нельзя вернуться к той жизни, какой она была до пандемии, лишь потому, что появилась вакцина. Важно помнить, что такие препараты подобны многим другим продуктам. Важно не просто их наличие, но и эффективность", - заметил Ли.

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