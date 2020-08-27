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Минчане вышли на акцию солидарности с Купаловским театром

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  • 27.08.2020, 13:01
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Минчане вышли на акцию солидарности с Купаловским театром
Архивное фото nn.by

Люди поют народные песни возле здания театра.

Сегодня в Беларуси — девятнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.

Минчане вышли на акцию солидарности с Купаловским театром. Около сотни человек поют народные песни возле здания театра в поддержку актеров, сообщает телеграм-канал nexta_live.

Напомним, ранее актеры и сотрудники Купаловского театра выставили властям требования. Они написали около 80 заявлений об увольнении.

Купаловцы требовали освободить всех политзаключенных и людей, задержанных во время и после выборов. Расследовать все случаи насилия над участниками протестов и случайными людьми. Возбудить уголовные дела в отношении тех силовиков, которые злоупотребляли своими полномочиями. Допустить журналистов, адвокатов и медиков к тем, кто находится в изоляторах. Прекратить давление на работников, которые принимают участие в мирных акциях протеста и высказывают свою гражданскую позицию. Провести новые выборы президента с новым составом ЦИК с допуском международных и национальных наблюдателей.

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