Видеофакт: И. о. министра здравоохранения покидает РНПЦ «Кардиология» под крики «Позор!» 23 27.08.2020, 13:04

18,067

Медики вступились за уволенного директора.

Сегодня в РНПЦ «Кардиология» был уволен директор Александр Мрочек. Сотрудники центра активно участвуют в акциях солидарности и, возможно, именно это послужило причиной увольнения. Десятки медиков вступились за своего директора.

На встречу c cотрудниками РНПЦ «Кардиология» приехал и. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Telegram-канал «Радыё Свабода» опубликовал видео, на котором и. о. главы Минздрава покидает РНПЦ «Кардиология» под крики «Позор!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».