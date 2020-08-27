Видеофакт: И. о. министра здравоохранения покидает РНПЦ «Кардиология» под крики «Позор!»23
- 27.08.2020, 13:04
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Медики вступились за уволенного директора.
Сегодня в РНПЦ «Кардиология» был уволен директор Александр Мрочек. Сотрудники центра активно участвуют в акциях солидарности и, возможно, именно это послужило причиной увольнения. Десятки медиков вступились за своего директора.
На встречу c cотрудниками РНПЦ «Кардиология» приехал и. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Telegram-канал «Радыё Свабода» опубликовал видео, на котором и. о. главы Минздрава покидает РНПЦ «Кардиология» под крики «Позор!»