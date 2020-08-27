Люди выходят на акции протеста в разных частях Минска 3 27.08.2020, 13:20

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Белорусская революция продолжается!

Сегодня в Беларуси — девятнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки.

Минчане выходят на акции протеста в разных частях города.

Акция солидарности проходит возле Купаловского театра.

Работники бизнес-центра «Порт» в столице тоже выстроились в цепь солидарности.

Люди также начали собираться около республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, чтобы поддержать спортсменов.

А вот как протестуют креативные минские проектировщики.

Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

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