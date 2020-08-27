Люди выходят на акции протеста в разных частях Минска

Люди выходят на акции протеста в разных частях Минска3
- 27.08.2020, 13:20
- 5,373
Белорусская революция продолжается!
Сегодня в Беларуси — девятнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки.
Минчане выходят на акции протеста в разных частях города.
Акция солидарности проходит возле Купаловского театра.
Работники бизнес-центра «Порт» в столице тоже выстроились в цепь солидарности.
Люди также начали собираться около республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, чтобы поддержать спортсменов.
А вот как протестуют креативные минские проектировщики.
Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.
Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.