«Не сдавать ни копейки!» 15 27.08.2020, 13:21

10,484

Родители и так слишком долго выполняли обязанности, которые лежат на государстве.

Чем меньше будет от нас материальной поддержки - тем меньше останется денег у власти, для содержания ОМОНа, бесполезных чиновников, пишет читатель Telegram-канала "Баста!"

"Чиновники всеми силами пытаются перекрыть все каналы, по которым идет материальная поддержка для белорусов. Сегодня стало известно, что в страну не пропустили гуманитарный конвой из Польши.

В свою очередь рабочие останавливают заводы, выходят из профсоюзов. Хочу предложить еще один вариант давления на действующую нелегитимную власть.

Уже совсем скоро начало учебного года. Учреждения образования снова будут стоять с протянутой рукой перед родителями. Нужны деньги на фонд школы, на фонд класса. окна, парты, пол, стены. Даже воду с одноразовыми стаканчиками покупали родители, чтобы обеспечить "питьевой режим".

Не сдавать ни копейки! Нет воды в классе? Жалоба! В классе температура ниже положенного? Жалоба! Выше положенного? Жалоба!

И, конечно, забастовка!

Родители и так слишком долго выполняли обязанности, которые лежат на государстве. Чем меньше будет от нас материальной поддержки - тем меньше останется денег у власти, для содержания ОМОНа, бесполезных чиновников и депутатов. Тем быстрее прозреют те, кто еще носит "розовые очки".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.