«Спортсмены с народом!»: сотни минчан вышли к Центру олимпийской подготовки 1 27.08.2020, 13:57

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На акцию приходит все больше людей.

Сегодня в Беларуси — девятнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.

Возле Республиканского центра олимпийской подготовки в Минске собралось более двух сотен человек.

Люди скандируют «Спортсмены с народом!».

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