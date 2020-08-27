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«Спортсмены с народом!»: сотни минчан вышли к Центру олимпийской подготовки

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  • 27.08.2020, 13:57
  • 5,874
«Спортсмены с народом!»: сотни минчан вышли к Центру олимпийской подготовки

На акцию приходит все больше людей.

Сегодня в Беларуси — девятнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.

Возле Республиканского центра олимпийской подготовки в Минске собралось более двух сотен человек.

Люди скандируют «Спортсмены с народом!».

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

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