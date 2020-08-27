«Спортсмены с народом!»: сотни минчан вышли к Центру олимпийской подготовки

«Спортсмены с народом!»: сотни минчан вышли к Центру олимпийской подготовки1
- 27.08.2020, 13:57
- 5,874
На акцию приходит все больше людей.
Сегодня в Беларуси — девятнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.
Возле Республиканского центра олимпийской подготовки в Минске собралось более двух сотен человек.
Люди скандируют «Спортсмены с народом!».
Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.