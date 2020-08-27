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Свобода страны начинается со свободы ее граждан

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  • Дмитрий Гудков
  • 27.08.2020, 14:18
  • 3,254
Свобода страны начинается со свободы ее граждан
Виталий Шкляров
Фото: Ярослав Радионов / Апостроф

Буквальной, физической свободы.

Мне наконец-то удалось передать через адвоката весточку в СИЗО, где сидит Виталий Шкляров, и получить обратную связь. Я передал ему, что о нем помнят, говорят, требуют освобождения.

А он мне – что вместе с ним сидят схваченные на улицах Минска люди. За протест на улицах — до 8 лет. За сопротивление при задержании — от 12 до 20 лет.

Свобода для всех – это свобода для каждого. Поэтому для меня такая борьба начинается с тюрем – с освобождения тех, кто сидит там без вины.

И если во многих случаях я считаю, что нам из России не нужно вмешиваться в дела других стран, то борьба за свободу не должна иметь границ.

А уж если в тюрьме оказывается твой друг, то границы тем более не имеют значения.

Виталий Шкляров до сих пор в минском СИЗО. Все россияне оттуда спасены – но он белорус по паспорту. И почетный профессор МГУ Лукашенко пользуется этим: заложников Колин папа умеет брать лучше, чем автомат.

Тюрьма в диктатурах – место встречи свободных людей. Свобода страны начинается со свободы ее граждан. Буквальной, физической свободы. Помните об этом.

Свободу Виталию Шклярову!

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»

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