Доллар и евро побили исторический максимум

Доллар и евро побили исторический максимум8
- 27.08.2020, 14:29
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С июля белорусский рубль упал на 10%.
Курсы ключевых валют преодолели психологическую отметку, пишет «Салiдарнасць».
На Белорусской валютно-фондовой бирже продолжается тенденция падения белорусского рубля к валютной корзине.
В четверг 27 августа доллар вырос еще на 0,49% – до 2,6612 рубля. И установил исторический максимум.
Евро еще более заметно укрепился – на 0,65% до 3,1490 рубля. Это также максимальный курс валюты за последние годы.
Российский рубль прибавил 1% – и достиг отметки 3,5413 за 100 российских рублей.
Таким образом, по сравнению с концом июля белорусский рубль обесценился примерно на 10% к основным валютам.