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Доллар и евро побили исторический максимум

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  • 27.08.2020, 14:29
  • 6,996
Доллар и евро побили исторический максимум

С июля белорусский рубль упал на 10%.

Курсы ключевых валют преодолели психологическую отметку, пишет «Салiдарнасць».

На Белорусской валютно-фондовой бирже продолжается тенденция падения белорусского рубля к валютной корзине.

В четверг 27 августа доллар вырос еще на 0,49% – до 2,6612 рубля. И установил исторический максимум.

Евро еще более заметно укрепился – на 0,65% до 3,1490 рубля. Это также максимальный курс валюты за последние годы.

Российский рубль прибавил 1% – и достиг отметки 3,5413 за 100 российских рублей.

Таким образом, по сравнению с концом июля белорусский рубль обесценился примерно на 10% к основным валютам.

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