Наказать власть рублем 6 27.08.2020, 14:43

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Забастовка шахтеров на «Беларускалии» уже ударила по «таракану».

В этом месяце «Беларуськалий» рискует порядочно снизить объемы производства минеральных удобрений. Из-за забастовки шахтеров экспортеру хлористого калия уже пришлось изменить график отгрузок.

Большинство рудников в Солигорске работает далеко не на полную мощность, следует из данных стачечного комитета ОАО «Беларуськалий», которые есть в распоряжении Naviny.by.

Забастовка шахтеров продолжается вторую неделю. Меньшая часть работников вообще не ходит на работу. Те, кто вышел, частично или полностью следуют требованиям техники безопасности, что сказывается на объемах производства («итальянская забастовка»).

Например, за последние сутки на первом и шестом рудниках добыли менее 17 тысяч тонн калийной руды. Для полной загрузки обслуживающей их обогатительной фабрики нужно не менее 48 тысяч тонн в сутки. С начала месяца первый рудник не добрал от плана более 50 тысячи тонн руды, шестой — более 100 тысяч тонн руды. Валовой выпуск готовой продукции на первой площадке уже на 41 тысячу тонн меньше запланированного.

В стачкоме «Беларуськалия» прогнозируют, что в целом в этом месяце производственный план будет в лучшем случае выполнен на 60-70%. «В любом случае план сорван, это так или иначе успех. Тут главное наказать рублем действующую власть», — подчеркнул пресс-атташе стачкома Глеб Сандрос.

Как полагают бастующие шахтеры, покупатели белорусских удобрений могут пригрозить предприятию штрафными санкциями или потребовать неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств.

Тем временем экспортер белорусских минеральных удобрений уже немного изменил график отгрузок. «Мы внесли некоторые коррективы в наш график: сроки отдельных отгрузок сместились на два-три дня», — сообщили в Белорусской калийной компании.

Ранее БКК обратилась к партнерам с просьбой о понимании и пообещала приложить все усилия для выполнения договоренностей.

От продукции «Беларуськалия» пока никто не отказывался. Однако на фоне неопределенности покупатели стали направлять больше заявок другим производителям, сообщило международное ценовое агентство Argus.

«Есть ситуация, когда покупатель предполагает нехватку товара у определенного производителя, и в этой ситуации обращается к другим поставщикам. Есть ситуация, когда покупатель не покупает товар у определенного производителя. От нашего товара пока никто не отказывался, но когда была противоречивая информация о возможностях «Беларуськалия» по производству, то, понятно, что рынок так или иначе реагировал», — рассказал Naviny.by собеседник в отрасли.

Если забастовка на «Беларуськалии» будет продолжаться в течение длительного времени, то это может привести к сокращению экспорта из Беларуси и увеличению мировых спотовых цен на минеральные удобрения, прогнозируют в международном агентстве Fitch Ratings.

По данным Argus, за торговую неделю с 14 по 20 августа на крупнейшем спотовом рынке сбыта калийных удобрений — Бразилии — был зафиксирован рост цен на хлористый калий в среднем на 7,5 доллара за тонну. В остальных регионах котировки не менялись в виду слабого спроса.

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