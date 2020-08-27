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«Уйдет таракан — и все наладится»

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  • 27.08.2020, 14:53
  • 10,726
«Уйдет таракан — и все наладится»

На белорусских предприятиях непостижимым образом выходит из строя оборудование.

Всебелорусская забастовка принимает самые разнообразные формы, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«У нас на производстве сломался пресс, совершенно случайно, - пишет работник деревообрабатывающего предприятия. - Без него у нас в течении нескольких дней будет выпускаться продукции на 80% меньше.

Удивительные дела творятся, новые детали совсем хлипкие и как следует не изолированы, то масло протечет, то стружка не туда залетит, то перегрев.

Так у нас выглядит «итальянская забастовка» с примесью саботажа озлобленных работников.

Уйдет таракан, и все наладится».

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