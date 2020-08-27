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Михаил Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

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  • 27.08.2020, 15:04
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Михаил Саакашвили заявил о возвращении в Грузию
Фото: twitter.com

Бывший президент Грузиизаявил, что Украина — его второй дом.

Бывший президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в YouTube, пишет "Гордон".

"Я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше, и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!" – сказал Саакашвили.

Он добавил, что считает Украину "вторым домом".

"В свое время я приехал сюда из своего главного дома, моей сладкой Грузии. Я всегда любил Украину еще со студенчества. В самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю. Я также очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность последние семь лет чувствовать это, и у нас достаточно времени, чтобы все обдумать и переосмыслить. Теперь с годами я уже знаю, как лучше служить нашей стране, как избежать ошибок... Ошибки, конечно же, были. И были очень серьезные ошибки, но бог свидетель: я хотел лучшего для своего народа. Я хотел, чтобы мой народ жил гораздо лучше, намного богаче", – заявил Саакашвили.

Похожий по содержанию пост размещен и на странице Саакашвили в Facebook, однако в нем ничего не говорится о возвращении в Грузию.

"Когда я приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Я уверен, что так будет и в будущем: где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран – Грузии и Украины. Я всегда буду помогать двум своим народам становиться еще лучше, еще успешнее", – отметил он.

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