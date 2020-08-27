Актеры театра имени Максима Горького поддержали купаловцев 3 27.08.2020, 15:22

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Открытое письмо.

Актеры Национального академического театра имени Максима Горького поддержали своих коллег из Купаловского театра и опубликовали свое открытое письмо, пишет tut.by.

— Мы, члены коллектива Национального академического драматического театра имени Максима Горького, как и весь белорусский народ, выражаем глубокую обеспекоенность сложившейся в стране обстановкой.

Призываем немедленно остановить беспрецедентные акты насилия и принижения человеческого достоинства со стороны сотрудников силовых структур в отношении мирных граждан. Настаиваем на назамедлительном привлечении к ответственности лиц, непосредственно принимавших участие в неправомочных задержаниях, пытках, избиениях, а также лиц, непосредственно руководивших их действиями и отдававшие преступные приказы. Настаиваем на немедленном рассмотрении всех заявлений и жалоб, поданных в органы правопорядка. Считаем недопустимым оказывать давление на людей, которые открыто высказывают свою гражданскую позицию или принимают участие в мирных акциях протеста.

Настаиваем на объективном освещении в средствах массовой информации событий, происходящих в стране. Считаем недопустимым искажение правды, передергивание и тенденциозную подачу текстов.

Выражаем солидарность с нашими коллегами — коллективом Национального академического театра имени Янки Купалы. Разрушение старейшего творческого коллектива, который является флагманом белорусской театральной культуры и подлинным национальным достоянием, считаем недопустимым.

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