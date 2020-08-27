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В Литве предложили разрешить белорусам приезжать по шенгенским визам

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  • 27.08.2020, 15:27
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В Литве предложили разрешить белорусам приезжать по шенгенским визам

На данный момент въезд в страну ограничен из-за карантинных мер.

Старшина фракции Либерального движения в Сейме Виктория Чмилите-Нильсен обратилась к министру внутренних дел Литвы с предложением временно разрешить жителям Беларуси с шенгенскими визами въезжать в Литву, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

Чмилите-Нильсен отметила, что из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений белорусы не могут въехать в Литву по обычной шенгенской визе.

«Сейчас желающие выехать из Беларуси в Литву должны подавать прошение об убежище. Такое ходатайство ограничивает возможность вернуться в Беларусь, пока там существует режим Лукашенко и создает угрозы для родственников ходатайствующих. Мы должны найти способы помочь людям, страдающим от режима, конкретными мерами», — заявила Виктория Чмилите-Нильсен.

Политик добавила, что отказ от разрешения въезда по шенгенской визе ограничивает возможности тех белорусов, которые не чувствуют себя в безопасности и хотят временно покинуть страну. Чмилите-Нильсен предложила МВД установить критерии изоляции, которые позволят белорусам временно въезжать в Литву по любым шенгенским визам.

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