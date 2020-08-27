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Рабочие МАЗа: Наша цель - начать как можно более широкую забастовку

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  • 27.08.2020, 15:32
  • 4,432
Рабочие МАЗа: Наша цель - начать как можно более широкую забастовку

В протестное движение завода вовлечены уже сотни сотрудников.

Бастующий рабочий МАЗа рассказал телеграм-каналу «Баста!» о планах заводского коллектива.

«Мы создали несколько рабочих групп по сбору подписей и каждый день создаем еще рабочие группы, - сообщает бастующий рабочий МАЗа, - наша цель - собрать как можно большее количество подписей и начать широкую забастовку.

Прямо сейчас люди выбирают делегатов, которые будут принимать решение о начале забастовки.

Таким образом мы уже вовлекли в протестное движение нашего завода сотни наших товарищей.

Также мы проводим встречи с рабочими за территорией предприятия, участвуем в шествиях и стараемся больше сплотиться в крепкий коллектив, что позволит нам быстрее начать стачку.

Мы точно знаем, что мы отстоим свои права и гражданскую позицию и сможем внести свой вклад в борьбу за свободу!».

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