Удар по карману Лукашенко — забастовка 3 27.08.2020, 16:10

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Никаких переговоров до выполнения народных требований.

Читатель Telegram-канала "Баста!" призвал к продолжению забастовок в Белаурси.

"Прочитал сообщение про то как "воспитатель" детского сада закрыла маленького ребенка в туалете за то что он кричал "Лукашенко в автозак", - пишет читатель. - Это лучшая иллюстрация того, что нас ждет в случае проигрыша.

Как этого не допустить? Очень просто. Четкая понятная позиция. Никаких переговоров до выполнения народных требований. Постоянное давление на власть на улицах. Удар по карману Лукашенко - забастовка.

А пока нужно понять - государственной системе доверия больше нет. Системе дошкольного образования, которая калечит и унижает детей - тем более. Нужно устраивать бойкот и им!"

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