Литва призвала ЕС быстрее ввести санкции против белорусских властей

Литва призвала ЕС быстрее ввести санкции против белорусских властей4
- 27.08.2020, 16:51
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Вильнюс призвал европейских коллег двигаться быстрее.
Об этом в интервью Politico сказал глава МИД Беларуси Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда".
Линкявичюс отметил, что реакция ЕС на кризис, включая деньги для жертв репрессий и санкции против высокопоставленных белорусских деятелей, была здоровой, но в целом слишком медленной.
"Недостаточно судить, оценивать, осуждать, должны быть действия. Мы должны ускориться", - сказал Линкявичюс.
Литва действовала быстрее, чем другие страны ЕС, в ответ на белорусский кризис.
"Мы должны ввести санкции, мы должны четко заявить, что другого выхода нет, только новые выборы", - сказал Линкявичюс.
Дипломат сказал, что он также настаивал на прекращении платежей с ЕС, ранее предназначенных для Беларуси.
"Любая помощь правительства или через правительство сейчас, на мой взгляд, невозможна", - сказал он.