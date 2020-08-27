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Литва призвала ЕС быстрее ввести санкции против белорусских властей

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  • 27.08.2020, 16:51
  • 4,413
Литва призвала ЕС быстрее ввести санкции против белорусских властей
Линас Линкявичюс

Вильнюс призвал европейских коллег двигаться быстрее.

Об этом в интервью Politico сказал глава МИД Беларуси Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда".

Линкявичюс отметил, что реакция ЕС на кризис, включая деньги для жертв репрессий и санкции против высокопоставленных белорусских деятелей, была здоровой, но в целом слишком медленной.

"Недостаточно судить, оценивать, осуждать, должны быть действия. Мы должны ускориться", - сказал Линкявичюс.

Литва действовала быстрее, чем другие страны ЕС, в ответ на белорусский кризис.

"Мы должны ввести санкции, мы должны четко заявить, что другого выхода нет, только новые выборы", - сказал Линкявичюс.

Дипломат сказал, что он также настаивал на прекращении платежей с ЕС, ранее предназначенных для Беларуси.

"Любая помощь правительства или через правительство сейчас, на мой взгляд, невозможна", - сказал он.

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